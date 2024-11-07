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Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Нагороджений орденом Мужності за участь у «СВО» Максим Уваров, фото: EvocationНагороджений орденом Мужності за участь у «СВО» Максим Уваров, фото: Evocation

Поліція ідентифікувала та оголосила підозру російському підполковнику Максиму Уварову, який під час окупації Снігурівського району знущався над цивільними, примушуючи їх до співпраці з військовослужбовцями РФ.

Текст підозри від 5 листопада опублікований на сайті Офісу генеральної прокуратури.

За даними слідства, у період окупації села Євгенівка командир 2 батальйону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади Максим Уваров спільно з іншими військовими РФ контролював населений пункт.

Вони розміщували в селі військову техніку, користувалися майном місцевих жителів, спілкувались з ними, залякували їх та погрожували фізичною розправою, контролювали їх переміщення та проводили рейди в будинках місцевих.

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30 травня 2022 року Уваров разом з невстановленим слідством військовослужбовцем прибули до помешкання Олени Григоренко. Вони увійшли на територію її дому та погрозами змусили жінку віддати їм мобільний телефон.

Після цього вони почали допитувати жінку щодо її можливої приналежності до Збройних сил та про службу її сина. Залякуючи, вони вивезли жінку до села на Херсонщину з мішком на голові, імітували переміщення по замінованому полю і утримували у бліндажі.

Коли жінку вивели на вулицю, солдати облили її ноги та землю під нею дизельним паливом і погрожували підпалити. Максим Уваров, спостерігаючи за цим, запропонував зняти на відео, як горітиме «мати укропа».

Того ж вечора російські військові помістили Григоренко до машини та перевезли до райвідділку поліції в Снігурівці, де утримували її до 4 червня 2022 року.

Зазначимо, що Максим Уваров у 2022 році був нагороджений орденом Мужності за участь у «СВО».

Нагадаємо, Снігурівський районний суд дав 7 років увʼязнення жителю села, який під час окупації російськими військами обійняв посаду так званого «голови Василівської сільради».

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