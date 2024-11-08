Миколаївський спортсмен Науменко виборов золото на змаганнях з фехтування на візках в Італії
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- Альона Коханчук
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15:53, 08 листопада, 2024
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Миколаївський спортсмен Олег Науменко виборов золоту медаль на Кубку світу з фехтування на візках.
Про це повідомили у регіональному центрі «Інваспорт».
Змагання проходять 5-11 листопада в італійському місті Піза. У складі збірної команди від Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» беруть участь 2 спортсмени — Олег Науменко та Олексій Закусилов.
У четвер, 7 листопада, Олег Науменко став чемпіоном в індивідуальних змаганнях з рапіри.
Тренують фехтувальників Заслужені тренери України Геннадій Яновський, Олександр Дорошин та Володимир Христик.
Нагадаємо, що у лютому цього року миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
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