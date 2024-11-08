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Миколаївський спортсмен Науменко виборов золото на змаганнях з фехтування на візках в Італії

Олег Науменко виборов золоту медаль на Кубку світу з фехтування на візках. Фото: «Інваспорт».Олег Науменко виборов золоту медаль на Кубку світу з фехтування на візках. Фото: «Інваспорт».

Миколаївський спортсмен Олег Науменко виборов золоту медаль на Кубку світу з фехтування на візках.

Про це повідомили у регіональному центрі «Інваспорт».

Змагання проходять 5-11 листопада в італійському місті Піза. У складі збірної команди від Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» беруть участь 2 спортсмени — Олег Науменко та Олексій Закусилов.

У четвер, 7 листопада, Олег Науменко став чемпіоном в індивідуальних змаганнях з рапіри.

Тренують фехтувальників Заслужені тренери України Геннадій Яновський, Олександр Дорошин та Володимир Христик.

Нагадаємо, що у лютому цього року миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

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