У Миколаєві обмежать рух на День міста під час велопробігу

Велопробіг до Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У Миколаєві 13 вересня, у День міста, обмежать рух транспортних засобів під час проведення велопробігу.

Відповідне рішення сьогодні, 26 серпня, ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Водночас час та місце проведення велопробігу не розголошуються з міркувань безпеки, зазначив начальник управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса.

— На ваш розгляд вноситься проєкт рішення про обмеження руху та внесення змін в організацію дорожнього руху транспортних засобів у зв'язку з відзначенням Дня міста Миколаєва. Під час проведення велопробігу маршрут обговорено та затверджено на оргкомітеті. Час та місце не розголошуються з об'єктивних причин, — сказав він.

За рішення проголосували 14 членів виконкому. Рішення підтримали.

Крім того, під час обговорення організації дорожнього руху секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько порушив питання щодо перекритої частини вулиці Спаської.

— На відрізку від вулиці Захисників Миколаєва до вулиці Героїв Рятувальників, оскільки там односторонній рух, не можна заїхати. На цьому відрізку знаходиться соціальна служба, куди часто потрібно підвозити людей з інвалідністю. Виходить, що для того, щоб туди машина заїхала, вона має порушувати правила — заїжджати, так би мовити, за знак, який забороняє рух. Чи є можливість тимчасово зробити цей відрізок двостороннім, щоб, наприклад, соціальний транспорт міг туди заїжджати без порушення правил дорожнього руху? — запитав Дмитро Фалько.

Олег Кукса відповів, що це можливо, якщо відповідне рішення затвердить виконавчий комітет.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков підтримав пропозицію та зазначив, що питання варто врегулювати окремим рішенням.

— Я думаю, що це варто зробити, тому що в нас буває таке, що тимчасові обмеження затягуються. Тому потрібно все-таки підготувати проєкт рішення і прийняти його, — додав Віталій Луков.

Як святкують День міста у Миколаєві?

День міста Миколаєва традиційно відзначають у другу неділю вересня. У 2026 році ця дата припадає на 13 вересня. Водночас, у Миколаєві з початку повномасштабної війни День міста відзначають без масштабних масових святкувань через безпекову ситуацію.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров пояснював 4-річну відсутність великих святкувань у місті тим, що «сьогодні основні події на лінії фронту». За його словами, формат святкувань буде повторювати минулорічний і залишатиметься таким, поки триває війна. Адже такий підхід допомагає уникати великих скупчень людей.

Тому, замість одного заходу на 500 людей, за його словами, краще провести кілька приблизно по 100 учасників. Для порівняння, у 2020 році концерт за участю відомих артистів на Соборній площі зібрав близько 50 тисяч людей.

Водночас слід зазначити, що усі ці 4 роки без святкувань у Миколаєві продовжує працювати управління культури міськради, де з 2022 по 2025 рік на зарплати чиновників витратили щонайменше 12 мільйонів гривень.

Для порівняння, у серпні 2025 року Харків відзначив 371-шу річницю з дня заснування. У місті ввімкнули святкову ілюмінацію у вигляді зоряного неба, встановили нові інсталяції, а на святкові заходи зібралися сотні містян. Люди співали гімн України та патріотичні пісні.

Що думають про це самі миколаївці

У липні редакція «МикВісті» провела онлайн-опитування після того, як Олександр Сєнкевич запропонував медіа з’ясувати думку містян щодо концертів та інших заходів до Дня міста під час війни. В опитуванні взяли участь 1799 людей.

Результати показали, що 74% учасників підтримують проведення культурних і міських подій під час війни — за умови безпечної організації. Найбільше підтримки отримали невеликі заходи у різних районах міста — 39%, а також концерти у безпечному форматі — 38,6%. Ще 33,2% респондентів обрали події для дітей. Великий концерт у центрі міста за умови дозволу військових і правоохоронців підтримали 18,2% опитаних.

При цьому 80% респондентів вважають культуру та публічні події під час війни способом психологічної підтримки людей, а не лише розвагою. Найбезпечнішим форматом 41,7% назвали проведення кількох невеликих заходів у різних частинах міста.

Опитування проходило онлайн, тому його результати не є репрезентативними для всіх мешканців Миколаєва.