«Вірю в мудрість Зеленського», — Сєнкевич приєднався до мерів, які просять державу не забирати гроші у міст

Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»

Олександр Сєнкевич підтримав мерів міст, які звернулись до Володимира Зеленського щодо захисту українців від стрімкого росту тарифів, зриву опалювального сезону та збереження у 2025 році коштів реверсу в місцевих бюджетах.

Про це мер Миколаєва пише у соціальних мережах.

Він говорить, що Миколаїв не має реверсної дотації, але у містян в проєкті Держбюджету 2025 року намагаються вилучити 4% ПДФО — це 153 мільйонів гривень та єдиний податок — 63 мільйони гривень.

«Вірю в мудрість українського Парламенту та Президента Володимира Зеленського», — додав Олександр Сєнкевич.

Реклама

Як повідомляє «Асоціація міст України» 68 народних обранців звернулись до Віцепремʼєр-міністра з питань відновлення про збереження коштів реверсу в бюджетах громад, однак народні депутати України системно виступають проти цієї позиції Уряду.

Очільники громад у зверненні обґрунтували необхідність збереження коштів реверсу в бюджетах громад і запропонували джерело для цього в проєкті Державного бюджету, — безпідставно збільшену на наступний рік додаткову (не базову) дотацію.

«Всі ми підтримали План перемоги України й робимо все для нашої спільної Перемоги. План стійкості потребує сильних громад і збереження коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах, — тільки так ми зможемо спільно посилити Україну та забезпечити максимальну єдність всередині держави», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради рекомендувала винести на розгляд сесії проєкт рішення про перерозподіл видатків бюджету на 2024 рік.

Також депутати Миколаївської міськради підтримали перерозподіл бюджету на 2024 рік, яким передбачається збільшення доходів на суму 181 мільйон гривень.