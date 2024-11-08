  • пʼятниця

    8 листопада, 2024

  • 7.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 7.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Вірю в мудрість Зеленського», — Сєнкевич приєднався до мерів, які просять державу не забирати гроші у міст

Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»

Олександр Сєнкевич підтримав мерів міст, які звернулись до Володимира Зеленського щодо захисту українців від стрімкого росту тарифів, зриву опалювального сезону та збереження у 2025 році коштів реверсу в місцевих бюджетах.

Про це мер Миколаєва пише у соціальних мережах.

Він говорить, що Миколаїв не має реверсної дотації, але у містян в проєкті Держбюджету 2025 року намагаються вилучити 4% ПДФО — це 153 мільйонів гривень та єдиний податок — 63 мільйони гривень.

«Вірю в мудрість українського Парламенту та Президента Володимира Зеленського», — додав Олександр Сєнкевич.

Реклама

Як повідомляє «Асоціація міст України» 68 народних обранців звернулись до Віцепремʼєр-міністра з питань відновлення про збереження коштів реверсу в бюджетах громад, однак народні депутати України системно виступають проти цієї позиції Уряду.

Очільники громад у зверненні обґрунтували необхідність збереження коштів реверсу в бюджетах громад і запропонували джерело для цього в проєкті Державного бюджету, — безпідставно збільшену на наступний рік додаткову (не базову) дотацію.

«Всі ми підтримали План перемоги України й робимо все для нашої спільної Перемоги. План стійкості потребує сильних громад і збереження коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах, — тільки так ми зможемо спільно посилити Україну та забезпечити максимальну єдність всередині держави», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради рекомендувала винести на розгляд сесії проєкт рішення про перерозподіл видатків бюджету на 2024 рік

Також депутати Миколаївської міськради підтримали перерозподіл бюджету на 2024 рік, яким передбачається збільшення доходів на суму 181 мільйон гривень. 

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич
«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє, замість думок про «колишню потужність»
«Без зайвого пафосу», — Сєнкевич відкрив спортмайданчик на Набережній, що обійшовся бюджету в ₴4,5 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Анна Гакман

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Без зайвого пафосу», — Сєнкевич відкрив спортмайданчик на Набережній, що обійшовся бюджету в ₴4,5 млн
«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє, замість думок про «колишню потужність»
«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич

У Миколаєві вдруге не змогли знайти підрядника для декомунізації меморіалу Ольшанців за ₴672 тис.

Минулої доби росіяни двічі атакували Миколаївщину з FPV-дронів

5 годин тому

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, музею та житлових кварталах Херсонщини

Головне сьогодні