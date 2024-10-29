Профільна комісія затвердила перерозподіл видатків бюджету Миколаєва на 2024 рік
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- Аліна Квітко
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18:00, 29 жовтня, 2024
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Планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради рекомендувала винести на розгляд сесії проєкт рішення про перерозподіл видатків бюджету на 2024 рік.
Відповідне рішення було прийняте під час засідання бюджетної комісії у вівторок, 29 жовтня, пишуть «НикВести».
Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік планується збільшити на 180,8 мільйона гривень. З них на загальний фонд виділено 134,9 мільйона гривень, а на спеціальний фонд — 45,9 мільйона гривень.
— Нами цей проєкт було попередньо розглянуто на минулому засіданні комісії, потому ми його спрямували на засідання виконкому, де його схвалили без змін, – повідомив голова бюджетної комісії, депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко.
Ці кошти надходять із додаткових міжбюджетних трансфертів, розподілених наступним чином:
• Субвенція з державного бюджету на відновлення критичної інфраструктури в рамках спільного проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку – 45,5 мільйонів гривень.
• Субвенція з державного бюджету на модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти — 77, 3 мільйонів гривень.
• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло сім’ям ветеранів війни з інвалідністю I-II групи — 31,3 мільйона гривень.
• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло учасникам бойових дій на території інших держав — 1,8 мільйона гривень
• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю внаслідок війни III групи — 20, 9 мільйона гривень.
• Субвенція з місцевого бюджету для покриття освітніх витрат, зокрема залишку освітньої субвенції на початок бюджетного періоду — 316 тисяч гривень.
• Субвенція з місцевого бюджету для підтримки осіб з особливими освітніми потребами, зокрема залишку відповідної субвенції — 3,6 мільйона гривень.
Також на оборону з місцевого бюджету планують спрямувати 7,4 мільйона гривень.
Крім того, проєктом рішення передбачено виділення 2,5 мільйонів гривень на закупівлю кормів для миколаївського зоопарку.
Нагадаємо, що за рейтингом бюджетів українських міст Миколаїв має одні з найнижчих доходів та витрат бюджету на одного мешканця.
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