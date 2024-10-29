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Профільна комісія затвердила перерозподіл видатків бюджету Миколаєва на 2024 рік

Миколаївська міська рада. Фото: «МикВісті»Миколаївська міська рада. Фото архів: «МикВісті»

Планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради рекомендувала винести на розгляд сесії проєкт рішення про перерозподіл видатків бюджету на 2024 рік. 

Відповідне рішення було прийняте під час засідання бюджетної комісії у вівторок, 29 жовтня, пишуть «НикВести».

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік планується збільшити на 180,8 мільйона гривень. З них на загальний фонд виділено 134,9 мільйона гривень, а на спеціальний фонд — 45,9 мільйона гривень.

— Нами цей проєкт було попередньо розглянуто на минулому засіданні комісії, потому ми його спрямували на засідання виконкому, де його схвалили без змін, – повідомив голова бюджетної комісії, депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко

Ці кошти надходять із додаткових міжбюджетних трансфертів, розподілених наступним чином:

• Субвенція з державного бюджету на відновлення критичної інфраструктури в рамках спільного проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку – 45,5 мільйонів гривень. 

• Субвенція з державного бюджету на модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти — 77, 3 мільйонів гривень.

• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло сім’ям ветеранів війни з інвалідністю I-II групи — 31,3 мільйона гривень.

• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло учасникам бойових дій на території інших держав — 1,8 мільйона гривень

• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю внаслідок війни III групи — 20, 9 мільйона гривень.

• Субвенція з місцевого бюджету для покриття освітніх витрат, зокрема залишку освітньої субвенції на початок бюджетного періоду — 316 тисяч гривень.

• Субвенція з місцевого бюджету для підтримки осіб з особливими освітніми потребами, зокрема залишку відповідної субвенції — 3,6 мільйона гривень. 

Також на оборону з місцевого бюджету планують спрямувати 7,4 мільйона гривень.

Крім того, проєктом рішення передбачено виділення 2,5 мільйонів гривень на закупівлю кормів для миколаївського зоопарку. 

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