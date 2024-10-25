Депутатам пропонують зміни до бюджету Миколаєва: на оборону виділять ₴7,4 млн

Будівля Миколаївської міської ради, архівне фото «МикВісті»

На розгляд депутатів Миколаївської міськради винесли проєкт рішення про внесення змін до бюджету на 2024 рік, яким передбачається збільшення доходів на суму 181 мільйон гривень.

Про це свідчить відповідний проєкт міськради, який планують розглянути на сесії, яка запланована на 30 жовтня, пишуть «МикВісті».

Проєктом рішення пропонується визначити: доходи бюджету Миколаєва у сумі 5 мільярдів 709 мільйонів 255 тисяч гривень та видатки бюджету у сумі 6 мільярдів 962 мільйони 609 тисяч гривень.

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік планується збільшити на 180,8 мільйона гривень. З них на загальний фонд виділено 134,9 мільйона гривень, а на спеціальний фонд — 45,9 мільйона гривень.

Ці кошти надходять із додаткових міжбюджетних трансфертів, розподілених наступним чином:

• Субвенція з державного бюджету на відновлення критичної інфраструктури в рамках спільного проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку – 45,5 мільйонів гривень.

• Субвенція з державного бюджету на модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти – 77, 3 мільйонів гривень.

• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло сім’ям ветеранів війни з інвалідністю I-II групи – 31,3 мільйона гривень.

• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло учасникам бойових дій на території інших держав – 1,8 мільйона гривень

• Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю внаслідок війни III групи – 20, 9 мільйона гривень.

• Субвенція з місцевого бюджету для покриття освітніх витрат, зокрема залишку освітньої субвенції на початок бюджетного періоду – 316 тисяч гривень.

• Субвенція з місцевого бюджету для підтримки осіб з особливими освітніми потребами, зокрема залишку відповідної субвенції – 3,6 мільйона гривень.

Також на оборону з місцевого бюджету планують спрямувати 7,4 мільйона гривень.

— Ми виділяємо додатково 4 мільйони 400 тисяч гривень для підтримки сил оборони та 3 мільйони гривень для сил територіальної оборони Миколаївської обласної варти, – розповіла директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Вера Святелик під час засідання планово-бюджетноії комісії міськради 22 жовтня.

Зокрема, були внесені зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів.

• Реставрація підвальних приміщень адміністративної будівлі виконкому міськради: 709 тисяч гривень, передбачених на цей проєкт, було знято, включаючи витрати на проєктно-вишукувальні роботи та експертизу.

• Будівництво дороги по вул. Сонячна в районі Малої Коренихи: зменшено фінансування на 300 тисяч гривень для проєктно-вишукувальних робіт та експертизи.

• Реконструкція палацу творчості учнів по вул. Адміральській, 31: фінансування скорочено на 1,3 мільйона гривень, включаючи проєктні роботи та експертизу.

• Реконструкція з критим переходом між корпусами міської лікарні швидкої допомоги по вул. Корабелів, 14В: фінансування зменшено на 1 мільйон гривень, включаючи проєктно-вишукувальні роботи та експертизу.

• Будівництво будинку культури на проспекті Богоявленському, 328: скорочення фінансування на 390 тисяч гривень, включаючи проєктно-вишукувальні роботи.

• Реконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 із надбудовою спортивного залу по вул. Спортивна, 11: скорочення фінансування на 2 мільйони гривень, включаючи проєктні роботи та експертизу.

Профільна комісія міськради через відсутність кворуму перенесла розгляд цього питання на наступне засідання, яке проведуть напередодні сесії.

Нагадаємо, що за рейтингом бюджетів українських міст Миколаїв має одні з найнижчих доходів та витрат бюджету на одного мешканця.