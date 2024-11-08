  • пʼятниця

    8 листопада, 2024

  • 10.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 10.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Тіла 563 полеглих захисників повернули до України

Тіла загиблих військових повернули до України. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиТіла загиблих військових повернули до України. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. Правоохоронці та та судмедексперти ідентифікуватимуть  загиблих.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Зазначається, що вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. 

Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території країни-агресорки.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Раніше в Україну повернули 501 полеглого оборонця.

Як повідомлялось, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.

Останні новини про: Війна в Україні

Внаслідок нічної атаки Одеси загинула людина, ще 9 поранені: є значні пошкодження інфраструктури
Кількість загиблих через атаку росіян по Запоріжжю зросла до 9
Очолив окупаційну адміністрацію в Олешках: херсонця підозрюють в колабораційній діяльності
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Анна Гакман
новини

«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє, замість думок про «колишню потужність»

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

Очолив окупаційну адміністрацію в Олешках: херсонця підозрюють в колабораційній діяльності
Кількість загиблих через атаку росіян по Запоріжжю зросла до 9
Внаслідок нічної атаки Одеси загинула людина, ще 9 поранені: є значні пошкодження інфраструктури

У Миколаєві вдруге не змогли знайти підрядника для декомунізації меморіалу Ольшанців за ₴672 тис.

Минулої доби росіяни двічі атакували Миколаївщину з FPV-дронів

3 години тому

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, музею та житлових кварталах Херсонщини

Головне сьогодні