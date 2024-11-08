Тіла 563 полеглих захисників повернули до України
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- Світлана Іванченко
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15:13, 08 листопада, 2024
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Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. Правоохоронці та та судмедексперти ідентифікуватимуть загиблих.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку.
Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території країни-агресорки.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Раніше в Україну повернули 501 полеглого оборонця.
Як повідомлялось, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.
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