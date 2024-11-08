Генерал Марченко звільнився з армії

Дмитро Марченко заявив, що проходить лікування. Фото з Facebook-сторінки Марченка

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 8 листопада.

Дмитро Марченко зазначив, що «звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке він ухвалював у своєму житті». Також він додав, що проходить зараз необхідне лікування.

Свій допис Дмитро Марченко проілюстрував світлиною в лікарняному ліжку.

«Звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», — написав він.

Скриншот з Facebook-сторінки Дмитра Марченка

Нагадаємо, що генерал Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії. Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби «за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу».

8 лютого Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.

Генерал-майор Дмитро Марченко

Дмитро Марченко розпочав свою військову кар'єру 79-ті десантно-штурмовій бригаді, де пройшов шлях від рядового до офіцера. Він має вищу військову освіту і досвід командування підрозділами. Станом на березень 2014 року мав звання майор і посаду командира батальону.

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У вересні 2015 року призначений на посаду начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. До обов’язків Дмитра Марченка належав перехід ЗСУ на стандарти НАТО, розробка нових зразків речового забезпечення, контроль процесу виробництва і якості виробленої продукції, а також контроль над тендерними закупівлями для армії.

За часів президентства Петра Порошенка у травні 2019 року він отримав звання генерал-майора. Українські ЗМІ характеризували Марченка як «одного із головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил».

Крім того, у 2019 році суд заарештував Дмитра Марченка. Його звинувачували в участі у закупівлі неякісних бронежилетів. Після відкриття справи команда Петра Порошенка назвала це наклепом на військового і політичною розправою команди Володимира Зеленського над оточенням попередника. Разом з активістами родина Порошенків зібрала 20 мільйонів гривень на заставу, аби звільнити Дмитра Марченка з-під арешту.

Від початку повномасштабної війни Дмитро Марченко керував обороною Миколаєва. Зокрема на початку березня 2022 року його було призначено військовим комендантом Миколаєва. Також Дмитро Марченко управляв силами та засобами тактичної групи «Миколаїв». Операційною зоною діяльності цієї групи значна частина Миколаївської області, де відбувалися активні бойові дії.

У листопаді 2023 року Дмитро Марченко заявив, що хоче, щоб Валерій Залужний балотувався на посаду президента України на майбутніх виборах. На питання, чи займе він у разі президентства Валерія Залужного посаду головнокомандувача ЗСУ, Дмитро Марченко відповів, що краще піде до нього у команду.

Проте в інтервʼю «МикВісті» генерал заявив, що не збирається будувати політичну кар’єру та не асоціює себе з жодною політичною силою.