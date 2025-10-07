«Мер та голова ОВА залишались на місці», — генерал Марченко пояснив, чому у 2022 Миколаїв вистояв, а Херсон ні

Дмитро Марченко, керівник оборони Миколаєва під час вторгнення Росії до України у лютому-березні 2022 року. Архівне фото МикВісті

Колишній генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко вважає, що Миколаїв уникнув російської окупацїї, як сусідній Херсон, тому що керівництво міста та області залишились на місці.

Свою думку він висловив в інтервʼю на YouTube-каналі політика Борислава Берези, пишуть «МикВісті».

Ведучий згадав Дмитру Марченку нещодавну заяву звільненого з полону мера Херсона Володимира Миколаєнка. Ексмер розповів про втечу з міста силових та спеціальних відомств, включно із рятувальниками, а на захист міста встали звичайні цивільні.

Генерал визнав, що така ж ситуація була і в Миколаєві, але на місці лишився і міський голова Олександр Сєнкевич, і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Так само було в Миколаєві. Але був і мер, і голова обласної військової адміністрації на місці. Я чесно кажу, я з ними співпрацював. Вони виконували свою роботу, а ми, військові, свою. Ми відрізнялись від Херсона лише тим, що там не було кому зібрати докупи людей і розподілити задачі. У нас, слава богу, спрацювало, тобто ми дуже швидко знайшли взаєморозуміння, поділили задачі, сили та засоби. І можна сказати ми на колінах побудували оборону, щоб не захопили місто, хоча спроби були і танки майже заходили місто. Та єдність, це те, чого я не бачив в своєму житті. Всі встали разом, солдати і звичайні жителі копали окопи. Все працювало, як годинник, це і дало те, що ми сьогодні маємо, — згадав Дмитро Марченко.

В одному з інтервʼю у 2023 році Дмитро Марченко розповідав журналістам, як огранізовували оборону Миколаєві. Тоді він казав, що Віталій Кім «взяв у руки цивільний напрямок оборони», а сам генерал — військовий.

Генерал Дмитро Марченко з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та нардепом Романом Костенком. Миколаїв, 2022 рік. Фото: Інформатор

Нагадаємо, рік тому Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби.

Оборона Миколаєва

Перші вибухи у Миколаєві пролунали близько 5 ранку 24 лютого. Того ж дня війська РФ намагалися обійти Херсон зі сходу та продовжити наступ на Миколаїв.

Окупанти намагались оточити Миколаїв. При спробі зайти до Миколаєва 4 березня 2023 року російські війська намагалися відвернути увагу сил оборони міста, розповів в інтервʼю «НикВести» генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. Для цього на територію Кульбакінського аеропорту зайшло кілька одиниць ворожої техніки, але там їм дала відсіч група поліції. Після невдалого маневру в Кульбакіне спроба росіян зайти в Миколаїв провалилася.

З початку великої війни генерал-майору Дмитру Марченку, який керував обороною Миколаєва, 8 разів давали команду підірвати Варварівський міст. Однак йому вдалося переконати найвище командування не підривати міст, адже тоді місто могло опинитися в повному оточенні — на той час Миколаїв було заблоковано за трьома напрямками з чотирьох.

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що оборона Миколаєва є однією з найтрагічніших перемог цієї війни. Адже вона дозволила захистити від вторгнення окупантів не лише Одесу, а й Молдову.

Ключову роль в обороні Миколаєва навесні 2022 року відіграли бійці 406-ї артилерійської бригади, а за оборону Кульбакінського аеродрому відповідали військовослужбовці 299-ї бригади тактичної авіації. Завдяки їх роботі ворогу не вдалося окупувати місто.

Як обороняли Вознесенськ?

2-3 березня у Вознесенську Миколаївської області Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. У Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше «НикВести» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ.

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.

Військовослужбовці ЗСУ вважають, що падіння Вознесенська у березні 2022 року поставило б під удар весь південь України, відкривши росіянам шлях на Придністров'ї. Адже метою окупантів було забезпечити собі вихід на правий берег Південного Бугу, отримати оперативний простір і далі або замикати оточення Миколаєва, або замикати оточення всього півдня з виходом на Придністров'я, розповів журналістам учасник боїв за Вознесенськ Кирило Нехимчук.

Військові 80-ї окремої десантної-штурмової бригади, які брали участь в обороні Вознесенська розповіли, що ніде не бачили такої підтримки від цивільних, як там. Про це йдеться у відео «Вознесенськ. 2 роки» 80-ї ОДШБр.