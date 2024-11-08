Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

Після деокупації Миколаївська область залишається небезпечною через велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів. Вони можуть бути будь-де: у полях та лісах, на узбіччях доріг, у покинутих будинках, на вулицях, дитячих майданчиках тощо.

За даними рятувальників, у Миколаївській області окупанти найчастіше залишали протипіхотні міни. Однак важливо знати та розрізняти різні типи мін, оскільки це у певний момент може вберегти ваше життя. Кожна з них має свою специфіку, способи активації та вимоги щодо поводження.

Редакція «МикВісті» наводить інфографіку різновиду мін, розповідає про їх особливості та яких правил безпеки слід дотримуватися.

Які бувають види мін?

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Протипіхотні фугасні міни

Основний вражаючий ефект — вибухова хвиля, яка руйнує все на своєму шляху. Протипіхотні фугасні міни можуть спричиняти теплові й хімічні опіки. Їх практично не видно на землі, вибухають від наступання або від доторку до «розтяжки».

Найбільш впізнаваною серед них є міна «метелик» або «пелюстка» — яскравого кольору, що приваблює дітей, має форму пелюстки та зазвичай трапляється у великих кількостях на відносно невеликій площі.

Протипіхотні осколкові міни

Цей вид мін наповнений вибуховою речовиною та металевими фрагментами, що розлітаються під час вибуху. Вони можуть вибухнути під натиском людини чи транспортного засобу. Відтак вони розриваються, створюючи осколки, які є основною причиною поранень.

Протитанкові міни

Такі міни спрацьовують від наїзду колеса вагою понад 75 кілограмів, або від дії магнітного поля танку.

Редакція «МикВісті» наводить інфографіку різновиду мін

Мінометні міни

Це снаряди краплеподібної форми з пером. Якщо така міна не вибухає, то заглиблюється в землю, а її хвіст може залишатися зверху. Снаряд при цьому є так само небезпечним.

Боєприпаси та гранати

Небезпеку становлять нерозірвані артилерійські або касетні снаряди, авіабомби та замасковані ручні гранати, зокрема:

артилерійські снаряди малих (до 70 міліметрів), середніх (від 70 до 155 міліметрів) та великих калібрів (понад 155 міліметрів);

нерозірвані авіабомби — небезпечні через велику кількість вибухової речовини;

касетні снаряди — розкидують сотні вибухонебезпечних предметів на великій території;

ручні гранати — призначені для ураження осколками й ударною хвилею або кумулятивним струменем, можуть використовуватися для створення вибухонебезпечних пасток.

Саморобні вибухові пристрої або міни-пастки

Замінованим може виявитися будь-який залишений без нагляду предмет, замаскований під іграшку або сміття.

Міною-пасткою може бути будь-який предмет: автоматний магазин, пачка сигарет, годинник, іграшка тощо. Вони можуть бути встановлені в будь-якому місці й мати вигляд звичайного побутового предмета.

Така міна детонує несподівано, коли людина наближається або порушує начебто нешкідливий об'єкт, або виконує начебто безпечну дію.

Снаряд біля дороги у Безіменному на Миколаївщині, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Як спрацьовують міни?

Міни призначені для того, щоб вбити або поранити людину, або вивести з ладу транспортний засіб. вони можуть здетонувати:

під прямим тиском;

за допомогою стяжок, штанг;

через командний підрив;

певною комбінацією цих методів.

Зазвичай корпуси мін мають коричневі, оливкові, зелені, чорні, сірі або комбіновані кольори. Частина мін з вибуховим ефектом досі виготовляють з металу або дерева, але більшість сучасних мін виготовляються з пластику.

Їх важко виявити за допомогою стандартного обладнання для визначення металу. Такі міни можуть бути водонепроникними, а отже становити небезпеку, навіть якщо вони вкриті водою.

Тож якщо ви побачили міни, користуйтеся головним правилом: не підходь, не чіпай, телефонуй 101.

Тобто при виявлені підозрілого предмету, перш за все, необхідно зупинитись та заспокоїтись. В жодному разі не можна наближатися до підозрілого предмета або зрушувати його з місця. Натомість треба відійти на безпечну відстань (щонайменше 100 метрів) тим самим шляхом, яким ви йшли раніше. А потім повідомити про знахідку рятувальників.

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