У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Тролейу

У Миколаєві планують продовжити будівництво тролейбусної лінії по проспекту Богоявленському від зупинки Авангардної до зупинки «Старофортечна».

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради.

Проєктом рішення пропонується визначити комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» як замовника проєктування та виконавця робіт. Раніше замовником робіт виступав департамент ЖКГ.

Як відомо, будівництво тролейбусної лінії у Корабельний район розпочали у 2020 році. Передбачалось, що нова тролейбусна лінія завдовжки більше 8 кілометрів пролягатиме від автовокзалу до Жуковського кільця. За маршрутом планували облаштувати 16 нових зупинок та 240 сучасних ліхтарів.

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Договір на 47,1 мільйона гривень було укладено з ТОВ «Світлолюкс-Електромонтаж», яка зобов'язалась завершити роботи до 15 грудня 2021 року. В рамках будівництва тролейбусної лінії до Корабельного району підрядник встановив опори від автовокзалу до вулиці Авангардної.

Але у 2021 році роботи сповільнилися, і до кінця року контракт із підрядником був розірваний. На той момент було освоєно 17,4 мільйона гривень із запланованих 47 мільйонів.

В коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що орієнтовно до середини 2025 року планується завершити всі роботи, включаючи закупівлю контактної мережі та підготовку території.

— Проєкт потребує виконання певних проєктних робіт, оскільки об’єкт належить до категорії підвищеної небезпеки. Наразі вже є попередні проєктні рішення, а для початку робіт необхідно отримати затвердження виконкому та передати на баланс підприємства опори контактної мережі, що раніше були встановлені департаментом житлово-комунального господарства, — розповів Юрій Сметана.

Крім того, більшість робіт буде виконано силами самого підприємства без залучення сторонніх підрядників.

— Ми маємо необхідний досвід і кваліфікованих спеціалістів, які виконуватимуть роботи з будівництва нової лінії контактної мережі, використовуючи лише закуплені матеріали, як-от контактний дріт МФ-85 та трос натяжний. Роботи будуть виконані нашими працівниками та технікою без залучення сторонніх підрядників, — зазначив Юрій Сметана.

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.