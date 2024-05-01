Увечері 1 травня російські окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти» в Одесі балістичними ракетами.
У пресслужбі «Нової пошти» відреагували на удар та зазначили, що серед співробітників загиблих та постраждалих немає.
«Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі», — зазначають у службі доставки.
Нагадаємо, наразі відомо про 13 постраждалих.
«Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.
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Увечері 1 травня російські окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти» в Одесі балістичними ракетами.
У пресслужбі «Нової пошти» відреагували на удар та зазначили, що серед співробітників загиблих та постраждалих немає.
«Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі», — зазначають у службі доставки.
Нагадаємо, наразі відомо про 13 постраждалих.
«Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.