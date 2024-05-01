Російські окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти», фото з відкритих джерел

Увечері 1 травня російські окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти» в Одесі балістичними ракетами.

У пресслужбі «Нової пошти» відреагували на удар та зазначили, що серед співробітників загиблих та постраждалих немає.

«Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі», — зазначають у службі доставки.

Нагадаємо, наразі відомо про 13 постраждалих.

«Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року

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