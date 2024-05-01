Дорожні роботи, ілюстраційне фото

В Одеській області хочуть побудувати автомобільну дорогу, яка буде проходити в обхід села Паланка, таким чином не пересікаючи територію Молдови. Вартість виготовлення проєктної документації коштуватиме 34,4 мільйонів гривень.

Відповідний тендер оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, пишуть «НикВести».

25 квітня 2024 року Служба відновлення оголосила тендер на виготовлення проєкту щодо цієї дороги, аукціон має відбутися 14 травня.

Нова ділянка дороги, яка планується в рамках міжнародного маршруту Одеса — Рені — кордон із Румунією (М-15), матиме орієнтовну протяжність 9,6 км. Роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Згідно з технічною радою Служби відновлення, обрано варіант «в естакаді» як основний рекомендований для реалізації.

Проєктна документація включає в себе широкий спектр завдань, включаючи визначення інтенсивності руху, розробку варіантів нового будівництва з оцінкою техніко-економічних показників, вибір оптимального варіанту будівництва, енергопостачання, визначення інженерних комунікацій.

Приклад будівництва дороги в естакаді. Фото: facebook/poltsad

Проект також повинен передбачати витрати на аудит безпеки, оформлення земельних ділянок, зведення тимчасових будівель, транспортування працівників, витрати на перебазування організацій, утримання служби замовника, технічний нагляд, експертизу документації та інші пункти.

Будівництво цієї дороги в обхід села Паланка та території Молдови має сприяти покращенню транспортно-експлуатаційного стану маршруту М-15, зокрема збільшити пропускну здатність та зменшити затримки на прикордонних пунктах пропуску.

Як відомо, Службою відновлення за результатами відкритих торгів у 2021 році укладено догові з фірмою «ПБФ» Одеспромстрой» на коригування проектної документації на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 за 8,8 мільйонів гривень. Роботи повинні були бути виконані до 31 січня 2024 року.

В ході виконання робіт за договором ТОВ «ПБФ «Одеспромстрой», враховуючи зміни актуальних технологічних рішень та виходячи із сучасних технологій будівництва, було запропоновано розглянути 2 варіанти влаштування автомобільної дороги — «в насипу» та варіант «в естакаді». Технічною радою Служби відновлення від 19 серпня 2023 року було розглянуто та схвалено рішення обрати основним рекомендованим варіант «в естакаді».

Проте 5 квітня 2024 року Служба відновлення розірвала контракт із виконавцем.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков ще наприкінці 2023 року повідомив, що міністерство планує спроєктувати нову дорогу паралельно з наявною трасою «Одеса-Рені», щоб організувати сполучення на українській території.

Нагадаємо, що в Одесі планують витратити 61 мільйон 16 тисяч гривень на ремонт доріг. Застелити асфальт хочуть на більше 40 вулицях, провулках та тротуарах міста.

Раніше повідомлялось, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14. На трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.

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