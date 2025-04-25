ООН: У квітні через російську агресію вбито 151 українця, ще майже 700 — поранені
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- Світлана Іванченко
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17:13, 25 квітня, 2025
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З 1 по 24 квітня через російські атаки по Україні загинув щонайменше 151 цивільний, ще 697 людей — отримали поранення.
Такі дані оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
Зазначається, що це на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У квітні росіяни почали активно атакувати ракетами густонаселені міста, кількість жертв серед цивільних зросла.
«Сцени руйнувань і людських страждань, які ми спостерігали 24 квітня вранці в Києві, демонструють тривожну тенденцію: саме цивільне населення несе на собі тягар дедалі інтенсивніших і частіших атак», — зазначила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Зокрема зафіксували зростання кількості загиблих і поранених серед цивільних в прифронтових районах Херсонської, Донецької, Сумської та Харківської областей внаслідок ударів безпілотників малого радіусу дії.
Нагадаємо, 24 квітня росіяни шість разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду. Унаслідок одного з ударів по селу Дніпровське поранення дістала 72-річна жінка. Її доправили до лікарні, стан задовільний.
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