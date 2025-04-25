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Спекотна весна: у Миколаєві 24 квітня зафіксували температурний рекорд

Пляж Намив у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Пляж Намив у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У четвер, 24 квітня, у Миколаєві встановлений новий температурний максимум для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +27,6°C.

Про це 25 квітня повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Попередній рекорд 24 квітня зафіксували у 1950 році, коли температура сягнула +26,3°C. 

За інформацією синоптиків, абсолютний температурний максимум у Миколаєві за весь період спостережень було зафіксовано 16 липня 2024 року, тоді температура досягла +41,6°C.

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області синоптики прогнозують зниження температури до -3°C у нічні та ранкові години протягом тижня.

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