Данія планує продовжити відновлення житлових кварталів у Миколаєві: ще визначаються, яких саме

Відновлені вікна та балкони в одному з житлових будинків у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Данія збирається продовжити фінансувати відновлення пошкоджених обстрілами житлових кварталів у Миколаєві. Однак це відбудеться лише після завершення таких робіт навесні 2025 року у мікрорайоні Ліски та Корабельному районі.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Як у Миколаєві відновлюють житлові квартали: не латати, а створити комфорт».

— Ми розуміємо, що є безпековий ризик, але з іншого боку, наш пріоритет — це щоб люди повернулися до міста і щоб вони мали де жити. Тому що ми розуміємо, що наразі ситуація з житлом складна — просто не вистачає житла для людей, — сказав у коментарі «МикВісті» керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен.

Наразі ще невідомо, які саме квартали відновлюватимуть — ще триває обговорення між міською владою та партнерською організацією Данії — Офісом ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

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— Насправді по всіх районах Миколаєва є потреби у відновленні. Ці роботи, які зараз виконуються, мають бути завершені влітку цього року. Після цього ми подовжимо цей проєкт і знову маємо визначити, в яких саме районах працювати надалі. Цей діалог вже триває між містом і UNOPS, а Данія виступає як донор. Але наразі немає остаточного рішення, в якому районі ми будемо працювати після літа, — розповів Якоб Хансен.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

У вересні 2024 року Україна отримала нові пакети допомоги від Данії, з яких 44 мільйона євро отримала Миколаївська область.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни країна надала регіону допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

А у жовтні 2024 року Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проєктів Данської програми відбудови.