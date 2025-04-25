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У Первомайську легковик вʼїхав у припаркований мікроавтобус: постраждали двоє людей

У Первомайську легковик вʼїхав у припаркований мікроавтобус. Фото: НацполіціяУ Первомайську легковик вʼїхав у припаркований мікроавтобус. Фото: Нацполіція

У четвер, 24 квітня, в Первомайську автомобіль ЗАЗ 110307 вʼїхав у припаркований мікроавтобус Renault Trafic. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що аварія сталась по вулиці Олени Пчілки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 54-річний водій та 34-річна пасажирка легковика постраждали. Їх доставили до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за час 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на вулиці Веселинівській у Миколаєві сталась смертельна аварія. Автомобіль Mini Cooper, за кермом якого була 28-річна жінка, збила пішохідку. Постраждала загинула в кареті швидкої.

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