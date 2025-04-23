  • середа

    23 квітня, 2025

  • 18.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 18.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Смертельна аварія: у Миколаєві автівка збила жінку, вона загинула в кареті швидкої

Автівка, пошкоджена через аварію. Фото: НацполіціяАвтівка, пошкоджена через аварію. Фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталася вранці середи, 23 квітня, на вулиці Веселинівській у Миколаєві. Автомобіль Mini Cooper, за кермом якого була 28-річна жінка, збила пішохідку. Постраждала загинула в кареті швидкої.

Як попередніми даними поліції Миколаївської області, 73-річна жінка переходила проїзну частину у невстановленому місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Поліція розшукує можливих свідків аварії та просить їх повідомити подробиці інциденту за номерами: 050 013 01 48 або 102.

Нагадаємо, у Первомайську зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Водій та пасажир мотоциклу постраждали.

Останні новини про: Миколаїв

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреса
Миколаївські фехтувальники стали найкращими на чемпіонаті України: вісім нагород за чотири дні
Новий інструмент підтримки переселенців: як працює «Картка херсонця»
Реклама

Читайте також:

новини

Два підлеглих на одного начальника. Ernst & Young порахували, що третина штату мерії Миколаєва — керівники

Катерина Середа
новини

З 15 червня харчування в дитсадках Миколаєва та спецшколі подорожчає на чверть

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві з 1 травня запрацює тестовий майданчик для зберігання та сортування відходів від руйнувань

Аліна Квітко
новини

Купівлю історичної трамвайної підстанції в Миколаєві внесуть до цільової програми, Сєнкевич бачить там музей

Аліна Квітко
новини

В Одесі хочуть штрафувати власників собак небезпечних порід за вигул без намордника і повідка

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаїв

Новий інструмент підтримки переселенців: як працює «Картка херсонця»
Миколаївські фехтувальники стали найкращими на чемпіонаті України: вісім нагород за чотири дні
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреса

У Миколаєві з 1 травня запрацює тестовий майданчик для зберігання та сортування відходів від руйнувань

Миколаївське «ЕЛУ автодоріг» втрачає мільйони через неефективну роботу, — аудит

8 годин тому

У Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через неукомплектованість класів, — Кім

Юлія Бойченко

Головне сьогодні