Смертельна аварія: у Миколаєві автівка збила жінку, вона загинула в кареті швидкої
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- Світлана Іванченко
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18:36, 23 квітня, 2025
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Смертельна аварія сталася вранці середи, 23 квітня, на вулиці Веселинівській у Миколаєві. Автомобіль Mini Cooper, за кермом якого була 28-річна жінка, збила пішохідку. Постраждала загинула в кареті швидкої.
Як попередніми даними поліції Миколаївської області, 73-річна жінка переходила проїзну частину у невстановленому місці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.
Поліція розшукує можливих свідків аварії та просить їх повідомити подробиці інциденту за номерами: 050 013 01 48 або 102.
Нагадаємо, у Первомайську зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Водій та пасажир мотоциклу постраждали.
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