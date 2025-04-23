Смертельна аварія: у Миколаєві автівка збила жінку, вона загинула в кареті швидкої

Автівка, пошкоджена через аварію. Фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталася вранці середи, 23 квітня, на вулиці Веселинівській у Миколаєві. Автомобіль Mini Cooper, за кермом якого була 28-річна жінка, збила пішохідку. Постраждала загинула в кареті швидкої.

Як попередніми даними поліції Миколаївської області, 73-річна жінка переходила проїзну частину у невстановленому місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Поліція розшукує можливих свідків аварії та просить їх повідомити подробиці інциденту за номерами: 050 013 01 48 або 102.

Нагадаємо, у Первомайську зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Водій та пасажир мотоциклу постраждали.