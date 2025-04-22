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У Первомайську зіткнулися вантажівка та мотоцикл: постраждали двоє людей

У Первомайську 21 квітня сталась ДТП. Фото: НацполіціяУ Первомайську 21 квітня сталась ДТП. Фото: Нацполіція

У понеділок, 21 квітня, у Первомайську зіткнулися автомобіль ГАЗ 3309 та мотоцикл. Водій та пасажир мотоциклу постраждали.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що аварія сталась близько 13:40 на перехресті вулиць Нижньодніпровська та Одеська. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались 26-річним водій та 19-річний пасажир мотоциклу, їх доставили лікарні.

У Первомайську 21 квітня сталась ДТП. Фото: НацполіціяУ Первомайську 21 квітня сталась ДТП. Фото: Нацполіція
У Первомайську 21 квітня сталась ДТП. Фото: НацполіціяУ Первомайську 21 квітня сталась ДТП. Фото: Нацполіція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 5 квітня в селищі Возсіятське сталася аварія — водій Toyota Rav4 не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево.

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