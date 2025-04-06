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Нетверезий водій врізався в дерево на Миколаївщині: постраждали троє пасажирів

Нетверезий водій влетів у дерево на Миколаївщині: постраждали троє людей. Фото: поліція Миколаївської областіНетверезий водій влетів у дерево на Миколаївщині: постраждали троє людей. Фото: поліція Миколаївської області

Вранці, 5 квітня в селищі Возсіятське сталася аварія — водій Toyota Rav4 не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За кермом був 36-річний чоловік. Разом із ним у машині перебували двоє пасажирів — 34 та 40 років. Усі троє отримали травми та були доставлені до лікарні.

Як повідомили в поліції, водій був у стані алкогольного сп’яніння — в його крові виявили 1,07 проміле. 

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі готують повідомлення про підозру за частиною 2 статті 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння з травмуванням людей.

Нетверезий водій влетів у дерево на Миколаївщині: постраждали троє людей. Фото: поліція Миколаївської областіНетверезий водій влетів у дерево на Миколаївщині: постраждали троє людей. Фото: поліція Миколаївської області
Нагадаємо, що у Миколаєві затримали 44-річного водія кросовера SsangYong, який напередодні, 3 квітня, вʼїхав у зупинку громадського транспорту, де стояла жінка.

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