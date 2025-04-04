У Миколаєві затримали водія, який вʼїхав у зупинку та травмував жінку

ДТП у Миколаєві 3 квітня, фото: Нацполіція

У Миколаєві затримали 44-річного водія кросовера SsangYong, який напередодні, 3 квітня, вʼїхав у зупинку громадського транспорту, де стояла жінка.

Аварія сталася ввечері на вулиці Екіпажній, повідомли у Нацполіції Миколаївської області.

За даними слідства, після зіткнення з іншим авто чоловік виїхав на зупинку громадського транспорту, де стояла 76-річна жінка. Внаслідок чого вона отримала тяжкі травми та ампутацію ноги.

Наразі водія затримали. Поліція готує йому підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція передбачає до восьми років тюрми з можливим позбавленням водійських прав. Розслідування триває.

ДТП у Миколаєві 3 квітня, фото: Нацполіція

Нагадаємо, ввечері 2 квітня в селищі Березанка водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та врізався в паркан. Внаслідок аварії загинув пасажир.