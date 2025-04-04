  • пʼятниця

    4 квітня, 2025

  • 11.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 11.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві затримали водія, який вʼїхав у зупинку та травмував жінку

ДТП у Миколаєві 3 квітня, фото: НацполіціяДТП у Миколаєві 3 квітня, фото: Нацполіція

У Миколаєві затримали 44-річного водія кросовера SsangYong, який напередодні, 3 квітня, вʼїхав у зупинку громадського транспорту, де стояла жінка.

Аварія сталася ввечері на вулиці Екіпажній, повідомли у Нацполіції Миколаївської області.

За даними слідства, після зіткнення з іншим авто чоловік виїхав на зупинку громадського транспорту, де стояла 76-річна жінка. Внаслідок чого вона отримала тяжкі травми та ампутацію ноги.

Наразі водія затримали. Поліція готує йому підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція передбачає до восьми років тюрми з можливим позбавленням водійських прав. Розслідування триває.

ДТП у Миколаєві 3 квітня, фото: НацполіціяДТП у Миколаєві 3 квітня, фото: Нацполіція

Нагадаємо, ввечері 2 квітня в селищі Березанка водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та врізався в паркан. Внаслідок аварії загинув пасажир.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві водіям заборонили робити поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан»
Водій маршрутки наїхав на 12-річну дівчину в Миколаєві
В електротранспорті Миколаєва проїзд через QR-код оплатили понад 500 тис. разів
Реклама

Читайте також:

новини

Голова суду з зарплатнею у ₴248 тис. на місяць отримав від мерії Миколаєва ₴11 тис. соцвиплат

Аліса Мелік-Адамян
новини

На утримання доріг в Миколаївській області планують витратити майже ₴929 млн

Аліна Квітко
новини

Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік

Аліна Квітко
новини

В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

Даріна Мельничук
новини

Мільйонні заощадження та кредити: що у деклараціях голів адміністрацій районів Миколаєва за 2024 рік

Юлія Бойченко

Останні новини про: Миколаїв

В електротранспорті Миколаєва проїзд через QR-код оплатили понад 500 тис. разів
Водій маршрутки наїхав на 12-річну дівчину в Миколаєві
У Миколаєві водіям заборонили робити поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан»

США підтвердили підготовку додаткових винищувачів F-16 для України

Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені та руйнування

Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси