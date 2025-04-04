У Миколаєві затримали водія, який вʼїхав у зупинку та травмував жінку
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- Марія Хаміцевич
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9:31, 04 квітня, 2025
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У Миколаєві затримали 44-річного водія кросовера SsangYong, який напередодні, 3 квітня, вʼїхав у зупинку громадського транспорту, де стояла жінка.
Аварія сталася ввечері на вулиці Екіпажній, повідомли у Нацполіції Миколаївської області.
За даними слідства, після зіткнення з іншим авто чоловік виїхав на зупинку громадського транспорту, де стояла 76-річна жінка. Внаслідок чого вона отримала тяжкі травми та ампутацію ноги.
Наразі водія затримали. Поліція готує йому підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Санкція передбачає до восьми років тюрми з можливим позбавленням водійських прав. Розслідування триває.
Нагадаємо, ввечері 2 квітня в селищі Березанка водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та врізався в паркан. Внаслідок аварії загинув пасажир.
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