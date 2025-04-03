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У центрі Миколаєва позашляховик в'їхав у зупинку: жінка, що стояла там, втратила ногу

У центрі Миколаєва позашляховик в'їхав у зупинку: жінка, що стояла там, втратила ногу Фото: Новости-NУ центрі Миколаєва позашляховик в'їхав у зупинку: жінка, що стояла там, втратила ногу, Фото: Новости-N

Увечері 3 квітня в Миколаєві на вулиці 2-й Екіпажній сталася аварія.

Як повідомляють «Новини-N», позашляховик SsangYong Kyron зачепив автомобіль Jeep Compass після чого втратив контроль, з'їхав з дороги та врізався в зупинку громадського транспорту.

За інформацією «МАРТ», жінка, яка стояла на зупинці, отримала важкі травми та ампутацію ноги.

Оновлено о 22:06

Внаслідок в'їзду позашляховика в зупинку постраждала 76-річна жінка.

«З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, у тому числі травматичною ампутацією кінцівки, її доставили до медичного закладу. Водії автомобілів, попередньо, не постраждали», – повідомили в поліції Миколаївщини.

Зазначається, що поліцейські працюють на місці ДТП, встановлюють усі обставини та причини.

У центрі Миколаєва позашляховик в'їхав у зупинку: жінка, що стояла там, втратила ногу Фото: Новости-NУ центрі Миколаєва позашляховик в'їхав у зупинку: жінка, що стояла там, втратила ногу, Фото: Новости-N
У центрі Миколаєва позашляховик в'їхав у зупинку: жінка, що стояла там, втратила ногу Фото: Новости-NУ центрі Миколаєва позашляховик в'їхав у зупинку: жінка, що стояла там, втратила ногу, Фото: Новости-N

Нагадаємо, ввечері 2 квітня в селищі Березанка водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та врізався в паркан. Внаслідок аварії загинув пасажир.

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