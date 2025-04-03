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На Миколаївщині пʼяний водій врізався в паркан: загинув пасажир

На Миколаївщині сталась смертельна аварія. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині сталась смертельна аварія. Фото: Нацполіція

Ввечері 2 квітня в селищі Березанка водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням та врізався в паркан. Внаслідок аварії загинув пасажир.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 54-річний водій, не впоравшись із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся із парканом. Після чого сталося займання передньої частини транспортного засобу.

За даними поліції, від отриманих травм 83-річний пасажир загинув на місці події, а водія доставили до лікарні. Крім цього, у водія виявили 2,02 проміле алкоголю.

Слідчі затримали водія у за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого».

Чоловіку загрожує до десяти років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, 2 квітня, у Миколаєві водій маршрутного автомобіля Mersedes Benz наїхав на 12-річну дівчинку, яка проходила дорогу на пішохідному переході.

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