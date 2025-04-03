Водій маршрутки наїхав на 12-річну дівчину в Миколаєві

У Миколаєві водій маршрутки наїхав на 12-річну дівчину. Фото: Нацполіція

У середу, 2 квітня, на проспекті Миру водій маршрутного автомобіля Mersedes Benz наїхав на 12-річну дівчинку, яка проходила дорогу на пішохідному переході.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що через дорожньо-транспортної пригоди 12-річну дівчину доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Пасажири маршрутки не постраждали.

Слідчі затримали 61-річного водія за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження».

Чоловіку загрожує до восьми років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Первомайську водій автомобіля ВАЗ-21099, наїхав на 38-річну жінку та її 8-річну дитину, які йшли по пішохідному переходу.