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У Первомайську пʼяний водій наїхав на жінку та 8-річну дитину

У Первомайську п'яний водій наїхав на матір та сина на пішохідному переході. Фото: НацполіціяУ Первомайську п'яний водій наїхав на матір та сина на пішохідному переході. Фото: Нацполіція

У вівторок, 1 квітня, в Первомайську водій автомобіля ВАЗ-21099, наїхав на 38-річну жінку та її 8-річну дитину, які йшли по пішохідному переходу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що подія сталась близько 07:35 по вулиці Одеській. Внаслідок автопригоди жінка та хлопчик отримали тілесні ушкодження, їх доставлені до медичного закладу.

За даними поліції, у 40-річного водія виявили 1,47 проміле алкоголю.Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, 26 березня, біля села Виноградівка Інгульської громадина трасі «Дніпро — Миколаїв» зіткнулись автомобілі Skoda Oсtavia, ВАЗ-2170 та вантажівка MAN з причепом, в якому перевозили паливо.

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