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Пекельна аварія на трасі: загинули люди, згоріла вантажівка з паливом на Миколаївщині

Аварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: НацполіціяАварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: Нацполіція

У середу, 26 березня, біля села Виноградівка Інгульської громади, близько 22:00 на трасі «Дніпро — Миколаїв» зіткнулись автомобілі Skoda Oсtavia, ВАЗ-2170 та вантажівка MAN з причепом, в якому перевозили паливо.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, через аварію вантажівка з цистерною перекинулась та розлилась на проїзну частину, внаслідок чого сталась пожежа.

Зазначається, що 34-річний водій ВАЗ-2170 та 61-річний водій вантажівки загинули. Крім цього, постраждав 38-річний водій та два пасажири 44 та 26 років автомобіля Skoda Oсtavia.

За даними правоохоронців, у водія Skoda Oсtavia виявили 0,7 проміле алкоголю. Його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Аварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: НацполіціяАварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: ДСНС
Аварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: НацполіціяАварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: Нацполіція

Слідчі поліції кваліфікували подію за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб». Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років. 

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Аварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: НацполіціяАварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: Нацполіція
Аварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: НацполіціяАварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: Нацполіція
Аварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: НацполіціяАварія у Миколаївській області 26 березня. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаївському районі 40-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, здаючи назад, наїхав на власного трирічного сина, який був позаду автівки. Дитина знаходиться в реанімації.

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