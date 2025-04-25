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В Одесі планують відкрити інклюзивний пляж наприкінці червня

Реконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрадаРеконструкція пляжу в Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одесі ведуться активні роботи з реконструкції інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану, його відкриття заплановано на кінець червня.

Про це повідомили в міській раді Одеси.

Нагадаємо, що на капітальний ремонт та переобладнання інфраструктури пляжу на 11-й станції Великого Фонтану з міського бюджету виділили 19,5 мільйона гривень.

Також готують до відкриття інклюзивний пляж «Дельфін». В подальших планах — розширення його території з облаштуванням басейну з морською водою.

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Це обумовлено щорічним зростанням кількості людей з інвалідністю і, відповідно, збільшенням потреб в наявності облаштованих інклюзивних локацій.

«Наразі Одеса — єдине місто в Україні, де ветерани та люди з інвалідністю мають можливість проходити морське оздоровлення. Саме тому на муніципалітет покладена відповідальність за створення відповідних умов, як це передбачено Національною стратегією зі створення безбарʼєрного простору в Україні», — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Відповідні зміни будуть внесені до цільової програми та передбачають виділення коштів з міського бюджету.

Замовником робіт з проєктування та реконструкції інклюзивного пляжу «Дельфін» призначено Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя.

Нагадаємо, що Миколаївська область готується до відкриття морського пляжного сезону влітку 2025 року, якщо це дозволять безпекові умови. 

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