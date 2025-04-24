В Одесі планують витратити понад ₴167 млн на берегоукріплення пляжу «Аркадія»

Пляж «Аркадія». Ілюстративне фото: Wikimedia

Одеська міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт берегоукріплення пляжу «Аркадія». Вартість робіт оцінюється у понад 167 мільйонів гривень, а завершити їх планують до кінця 2026 року.

Про це свідчить тендер, опублікований 22 квітня управлінням капітального будівництва Одеської міськради, пишуть «МикВісті».

Ремонтні роботи заплановані на ділянці від вулиці Новоберегової 90/51 до будівлі на пляжі Аркадія, 10.

Передбачається повний демонтаж зношених бетонних конструкцій, як на суші, так і під водою. А саме, залізобетонних плит, паль та хвилевідбійних блоків. Ці роботи включають не лише розбирання, а й вивезення будівельного сміття на утилізацію.

Скриншот оголошення на сайті Prozorro

Наступним кроком стане зведення нового сходчастого берегоукріплення. Підрядник має облаштувати: бетонні берегозахисні плити, пандуси, хвилевідбійні конструкції.

Крім того, згідно з технічною документацією, планується проведення днопоглиблювальних робіт — укладання щебню та каменю під водою, вирівнювання дну. Всі підводні роботи мають виконуватись під наглядом водолазів.

На реалізацію проєкту планують витратити з місцевого бюджету понад 167 мільйонів 280 тисяч гривень. Ремонт хочуть розпочати у травні 2025 року, а завершити до кінця 2026 року.

Слід зазначити, що кінцевий термін подання заявок та проведення самого аукціону — 8 травня.

Нагадаємо, що в Одеській області стартувала підготовка до літнього сезону, вже 48 пляжів готові до відкриття.