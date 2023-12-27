Сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підприву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Про це під час пресконференції сказав начальник Миколаївської ОВА, пишуть «НикВести».

Загалом у 2023 році обсяг виробництва зріс на 30% в порівнянні з 2022 роком.

— Це зрозуміло, тому що у 2022 році багато чого відбулося. Було надано кредитів для можливості відновлення роботи 450 виробникам у загальному обсязі 2,1 мільярда гривень. Окремо було надано 1,5 мільярда гривень на кредити для сільгоспвиробників по програмі «5-7-9%», — сказав Віталій Кім.

Крім того, ще 360 громадян отримали компенсації після затоплення у розмірі 11,9 мільйона гривень.

Нагадаємо, у червні 2023 року попередня сума збитків від втрати врожаю у Миколаївській області через підрив Каховської дамби становила 20 мільйонів гривень.

У серпні Кабінет міністрів затвердив порядок надання одноразової виплати мешканцям Херсонщини й Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС.