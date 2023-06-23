Попередня сума збитків від втрати врожаю у Миколаївській області через підрив Каховської дамби становить 20 мільйонів гривень.

Про це під час пресконференції 23 червня повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун, пишуть «НикВести».

Робота з визначення збитків ще триває. Вона зазначила, що громади, які були підтоплені, займалися насамперед порятунком людей та їхніх тварин. Вже у другу чергу займалися обстеженням посівів. Наразі до керівництва громад звернулися 150 аграріїв. Було визначено, що постраждали близько 1050 гектарів сільгоспземель.

— Це незначна цифра у порівнянні. Але для людей — це їхні кошти, їхній заробіток, це проблема. Змито все: чорна земля, замулена наразі. Зараз не можна сказати, чи можна на ній щось буде вирощувати. Туди неможливо зараз потрапити та реально обстежити. Але хлопці (фермери, — прим.) вважають, що родючий шар ґрунту не змитий. Але туди могли занестися якісь інші хімічні речовини, — зазначила Олена Піскун.

Вона розповіла, що Міністерство агрополітики разом з Національною академією аграрних наук сформували комісію, до роботи якої долучили департамент та територіальні громади. Представники громад мають опитати землевласників, чи бажають дослідити хімічний склад земель і встановити, чи не змінився він. Якщо аграрії захочуть, то громади звернуться до комісії, та таке обстеження фахівці проведуть.

Попередня сума збитків вже сягнула 20 мільйонів гривень. Мається на увазі втрата врожаю, за реалізацію якого фермери отримали б гроші.

Також є підтоплення городів у приватних домоволодінь. Таких господарств в області 664, загальна площа присадибних ділянок складає 114 гектарів.

— Люди також втратили все, втратили врожай. Наразі Міністерством аграрної політики формується постанова Кабміну, готується порядок. Якщо він буде затверджений, то планується надати допомогу людям на кожну сотку реально втраченого врожаю, — розповіла Олена Піскун.

Нагадаємо, для того, щоб урятувати овочі від підтоплення водами річки Південний Буг, які розлилися внаслідок підриву дамби Каховського водосховища, фермер на Миколаївщині насипав земляний вал уздовж річки і не пустив воду на поля.