У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун.

— Наші аграрії набирають обертів і повертається до довоєнних показників у виробництві сільськогосподарської продукції, — сказала вона.

За словами Олени Піскун, таких показників вдалося досягти за рахунок саме продукції рослинництва.

— Ми отримали того року майже 2,4 мільйони тон зерна, що на 25 тисяч тон більше ніж у попередній рік. Ми отримали 1,5 мільйонів тон пшениці, отримали майже 900 тисяч тон соняшника, а це майже на 270 тисяч тон більше ніж у 2022 році, — розповідь директор департаменту.

За її словами, на зростання виробництва вплинула деокупація та розмінування сільськогосподарських земель. Оскільки минулого року до сільськогосподарської діяльності повернулося понад 100 підприємств.

— Якщо у 2022 році таку діяльність здійснювало 2,5 тисячі підприємств, то у 2023 році 2 667 прозвітували про здійснення сільськогосподарської підприємницької діяльності, — розповіла Олена Піскун.

Нагадаємо, станом на 18 жовтня 2023 року на Миколаївщині вдалося обстежити понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.

Детальніше про розмінування у Миколаївській області читайте у статті «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».