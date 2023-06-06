Російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав підрив дамби черговим воєнним злочином росіян. За його словами, це екоцид.

«Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери», — наголосив він.

Також Єрмак вказує, що дії окупантів загрожують і Запорізькій атомній електростанції.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації (Дніпропетровська область) Євген Євтушенко зауважив, що вода у Каховському водосховищі стрімко падає, приблизно на 15 сантиметрів за годину.