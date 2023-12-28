Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Про це стало відомо під час пресконференції очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо підсумків роботи обласної влади у 2023 році, пишуть «НикВести».

Загалом цього року область експортувала зернових на 169 тисяч тонн більше, ніж минулого, повідомив заступник голови ОВА Георгій Решетілов.

— У порівнянні з 2022 роком, то у нас загалом зернових і зернобобових – 2 мільйона 303 тисячі експортовано. Це на 169 тисяч тонн більше порівняно з минулим роком. Якщо ми кажемо про пшеницю, то це 1 мільйон 413 тисяч тонн проти 1 мільйона 237 тисяч тонн. Далі соняшник, гречка та все інше – по всім напрямкам спостерігається збільшення. Це повʼязано з двома основними факторами: розмінування земель та агрокліматичними умовами, які дали можливість збільшити врожай, – сказав Георгій Решетілов.

Раніше повідомлялося, що збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.

Раніше фермер Сергій Каушан з Киселівки Миколаївської області розповів, що через замінованість полів та проблеми з реалізацією зерна цьогорічний сезон врожаю був невдалим. За його словами ціни на зерно впали втричі. Через це фермерам важко «втриматись на плаву».

Водночас очільник ОВА Віталій Кім розповів, що наразі миколаївські фермери не мають змоги продавати свої врожаї за прийнятною ціною. Вартість збіжжя через проблеми з логістикою є дуже низькою.