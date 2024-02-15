Підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, фото з відкритих джерел

Сільськогосподарські землі Миколаївської області, які були підтоплені внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, будуть задіяні у посівній компанії 2024.

Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун зазначила, що ґрунт не містить жодних небезпечних домішок та підлягає засіюванню.

— За дорученням уряду, провели аналіз грунтів, площі були визнані придатними, вони не містили ніяких домішок, які б заважали сільгоспвиробникам здійснювати діяльність. Вони будуть задіяні в посівній кампанії 2024 року, — сказала директор департаменту.

Вона зазначила, що загальна площа сільськогосподарських угідь на Миколаївщині, які підтопило через підрив ГЕС складала 909 гектарів, внаслідок чого місцеві фермери недоотримали 22 мільйони гривень.

— За попередніми розрахунками блогера обраховано збитки і сума збитків склала десь 22 мільйона гривень. Це кошти за недоотриманий врожай, — повідомила Олена Піскун.

Окрім сільськогосподарських земель, внаслідок аварії на Каховській ГЕС, на Миколаївщині підтопило 36 тисяч гектарів присадибних ділянок (городів). 360 власників таких ділянок отримали компенсацію в розмірі 11,9 мільйонів гривень.

Нагадаємо, сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС?

В ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Тоді фахівці «Укргідроенерго» заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок — почало повістю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовували до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожувала екологічна катастрофа.

Станом на 7 червня в Снігурівській громаді Миколаївщини внаслідок затоплення було зруйновано три мости. Рівень води в акваторії Миколаєва продовжував зростати: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Також ввечері 7 червня Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, була повністю затоплена.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.

Одразу після катастрофи 13 червня екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Наступна екологічна місія відбулася в липні.

Загалом, через затоплення в Снігурівській громаді було зруйновано або знесено потужністю води більше 7 мостів. Крім того, затоплено було 375 будинків.