У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

— Станом на 7:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти – Тягінка, Львове, Одрадокам'янка це Бериславський район, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона, це Херсонський район. Ми розуміємо, що будуть підтоплені інші населені пункти, готові до цього, — повідомив він.

Також він нагадав, що вже розпочалась евакуація автобусами населення з населених пунктів, де є загроза підтоплення. За його словами, людей везуть до міста Херсон, далі до міста Миколаєва, а звідти – до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст.

Крім того, о 12:00 на залізничному вокзалі міста Херсона буде евакуаційний потяг до міста Миколаєва.

— На даний час близько 16 тисяч людей опинилися в критичній зоні на правому березі Дніпра, — розповів голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.