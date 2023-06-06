Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.
Про це повідомляє «Укргідроенерго».
«Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає», - йдеться у повідомленні.
За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.
Нагадаємо, через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.
Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.
Про це повідомляє «Укргідроенерго».
«Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає», - йдеться у повідомленні.
За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.
Нагадаємо, через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.