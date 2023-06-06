Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє «Укргідроенерго».

«Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає», - йдеться у повідомленні.

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС . Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Нагадаємо, через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.