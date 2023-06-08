Станом на 07:00 8 червня в Снігурівській громаді рівень води в річці виріс до 5,5 метрів, лише за останні дві доби в середньому вода щогодини підіймається на 12 см.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник ВЦА Іван Кухта.

Вода дісталася вже до 148 будинків, хоча лише вчора їх кількість сягала 6. Також за останню добу з 50 до 235 збільшилася кількість підтоплених городів. Наразі з будинків виїхало або евакуйовано 289 людей.

«Більшість з них розмістилася у родичів. Частина постраждалих від надзвичайної ситуації громадян перебуває у комунальних закладах територіальної громади», - пише він.

Окрім того, за останню добу в Снігурівській громаді затопило водою чотири мостові переходи: підтоплена пішохідна переправа біля Галаганівки, зруйновано міст на Єлизаветівку, також під водою знаходяться нещодавно зведені Василівський та Нововасилівський мости, тож проїзд по ним неможливий.

Внаслідок цього в чотирьох селах Нововасилівського старостинського округу та двох селах Афанасіївського старостинського округу відсутнє електропостачання. Без водопостачання село Павлівка, в Снігурівці відключені 4 артсвердловини.

«Ситуація складна, але ми робимо все можливе для оперативного реагування та вирішення проблем, які постали перед громадою. Окремо хочу подякувати нашим людям, які згуртувалися, допомагають один одному, підставляючи своє плече нужденним у цей скрутний для всіх нас час. Це справжній приклад того, що українці сильна та незламна нація», - додав Іван Кухта.

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення було зруйновано вже три мости.

До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів.

Іван Кухта також повідомляв, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.