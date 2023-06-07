Через підняття рівня води в акваторії Миколаєва підтопило частину Аляудського півострова в Інгульському районі. Щоб убезпечити понтонний міст, який веде на півострів, його підтоплять та перекриють для проїзду великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами місцевих жителів, підтоплення дороги та мосту, що веде на півострів, відбувається достатньо швидко. Зазначимо, що мова йде про річку Інгул, яка омиває півострів. Це одна з найнижчих точок міста Миколаєва.

Місцеві рибалки у розмові з журналістами розказали, що знаходяться там з самого ранку, та за кілька годин вода піднялась приблизно на 70 сантиметрів. Автомобілі можуть проїхати через міст, але на півострові уже дорога у воді орієнтовно по коліно. Тож фактично, щоб дібратися додому, місцевим мешканцям доводиться йти по воді.

Підтопленням аляудського мосту займаються працівники комунального підприємства «ЕЛУ автодоріг». Переправою все ще зможуть проходити пішки люди й проїжджати легкові автомобілі, але великогабаритний транспорт вже цього зробити не зможе.

— Поки що нічого критичного ми не бачимо, тому що цей міст бачив більш масштабні повені. У нас є ще запас як мінімум 70 - 80 сантиметрів до критичного рівня. Але це теж можна виправити, оскільки міст понтонний, тому ми його зараз трохи більше притопимо. Він буде проїздним, прохідним. Але треба враховувати той момент, що на ділянці між мостом та півостровом є низини, та їх заллє. Міст буде проїздним лише для легкового транспорту, тому що він втратить свою вантажопідйомність, - розказав журналістам директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко.

За його оцінками, рівень води у цьому місці піднявся майже на метр.

Пішохідному мосту у центрі Миколаєва підтоплення не загрожує, вважає директор підприємства.

— Там насправді ситуація ліпша ніж тут, тому що висота тієї споруди вища, там більша осадка. Там навіть два метри будуть некритичними. Якщо вода підніметься метри на чотири - тоді буде критично, але я вважаю, що цього не буде, - розказав Віталій Шевченко, відповідаючи на питання кореспондента.

Мер міста Олександр Сенкевич у своєму телеграм-каналі зазначив, що у Миколаєві за годину рівень води в акваторії підвищився ще на три сантиметри. Станом на 12:00, рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 70 сантиметрів.

Раніше повідомлялося, що рівень води в акваторії Миколаєва піднявся ще на дев’ять сантиметрів. Станом на 11:00 рівень води загалом підвищився на 67 см.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді водою зруйновано ще один міст.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.