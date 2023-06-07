Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на вечір 7 червня в районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена.

Про це повідомили в Південному офісі держпідприємства «Ліси України».

Там зазначили, що раніше експерти спрогнозували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби.

З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо.

Нагадаємо, 6 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

В свою чергу, еколог Олег Деркач вважає, що у разі повного прориву дамби, підтоплення загрожує трьом селам на території Кінбурнського півострова: Василівка (Миколаївська область), Рибальче (Херсонська область) та Іванівка (Херсонська область).

Він також додав, що затоплення плавнів дельти Дніпра також може негативно вплинути й на Нижньодніпровський національний природний парк, Чорноморський біосферний заповідник та Національний природний парк «Білобережжя Святослава», зокрема – на Кінбурнську косу.

Водночас, на території тимчасово окупованої Кінбурнської коси вже другу добу горять лісові масиви, клуби диму видно навіть з узбережжя Очаківської громади.

Раніше окупанти викрали пожежну спецтехніку, загасити пожежу на Кінбурнському півострові неможливо. Тепер місцеві мешканці фактично лишилися сам на сам у зоні катастрофи.