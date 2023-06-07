Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді водою зруйновано ще один міст.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив начальник міськовї війсьькової адміністрації Іван Кухта, опублікувавши кадри моста поблизу села Нововасилівка.

«Міст в селі Єлизаветівка зруйновано. В селі Галаганівка повністю затоплений», – написав він.

На даний час відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівкою, Євгенівкою, Павлівкою та Тамарине.

Окрім того, він додав, що в громаді проводять евакуацію жителів 3 будинків, 43 городи підтоплені.

«На превеликий жаль маємо таку ситуацію. Вода прибуває до будинків. Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово», - додав до посту Іван Кухта.

До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів.

Іван Кухта також повідомляв, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.