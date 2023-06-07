Мешканці мікрорайону Матвіївка у Миколаєві повідомляють про підтоплення городів. Рівень води в Південному Бузі продовжує підвищуватись.

Відео в редакцію «НикВести» надіслали читачі.

Люди намагаються врятувати городину та облаштовують орожі із шиферу, дощечок та іншого. Проте місцеві кажуть, що це мало допомагає.

Також підтопило дорогу, яка вела до річки. Місцевий мешканець розповів, що вода вже до колін і продовжує стрімко прибувати.

— Ще вчора їздили машинами, сьогодні тут вже річка», — говорить чоловік на відео.

Мер міста Олександр Сенкевич у своєму телеграм-каналі зазначив, що у Миколаєві за годину рівень води в акваторії підвищився ще на три сантиметри. Станом на 12:00, рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 70 сантиметрів.

Раніше повідомлялося, що рівень води в акваторії Миколаєва піднявся ще на дев’ять сантиметрів. Станом на 11:00 рівень води загалом підвищився на 67 см.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді водою зруйновано ще один міст.За інфомацією мера міста Олександра Сєнкевича, станом на 12:00, рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 70 см.

Раніше повідомлялося, що через підняття рівня води в акваторії Миколаєва підтопило частину Аляудського півострова в Інгульському районі. Щоб убезпечити понтонний міст, який веде на півострів, його підтоплять та перекриють для проїзду великогабаритного транспорту.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.



