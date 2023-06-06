Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Неподалік від Одрадокам'янки, правий берег Дніпра. Фото: Миколаївський Ваньок

Він повідомив, що Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО, далі пройде засідання Державної комісії ТЕБ і НС.

«Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи», — написав Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.