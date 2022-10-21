Российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе выполнили работы по дополнительному минированию шлюзов и опор.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО).

— Рашисты предполагают скорейшее освобождение украинскими Силами обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был заранее запланирован – основные работы по минированию выполнены еще в апреле, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на этой неделе оккупанты дополнительно заминировали шлюзы и опоры Каховской ГЭС.

— На дамбе установлены два военных тентованных КамАЗа без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой, – рассказали в ГУР МО.

В ГУР МО подчеркнули, что в случае реализации террористических планов РФ под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон.

— Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и затронут весь Черноморский регион, — отметили в ГУР МО.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.