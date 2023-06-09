Евакуація в Афанасіївці. Фото: ДСНС

Станом на ранок 9 червня У Снігурівській громаді Миколаївщини збільшилася кількість підтоплених населених пунктів внаслідок вибуху Каховської ГЕС. Наразі їх 13, включаючи місто.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Іван Кухта.

За ніч вода підійшла до сіл Новопавлівське та Новокандакове. Загалом рівень води в річці піднявся на 5,99 метра, в середньому вода вночі щогодини прибувала на 2 сантиметри.

Наразі вода дісталася вже до 301 будинку, хоча добу тому їх кількість була вдвічі менша. Наразі з своїх помешкань виїхало або евакуйовано 593 людини, з них 132 дитини.

Знеструмлено повністю 11 сіл, частково немає світла у Василівці та Снігурівці. Така ж ситуація і з водопостачанням — через відсутність електроенергії подавати воду до цих населених пунктів неможливо.

По Снігурівці здійснюється підвіз питної води в різних районах міста. Також сьогодні організують доставку води на Заріччя, привозять хліб та продукти харчування до постраждалих сіл. На Нововасилівський округ передано бензин та дизпаливо для роботи свердловин та функціонування гуманітарного штабу.

— На жаль, неможливо допомогти відразу всюди, але намагаємося охопити допомогою максимально. Прохання до всіх виконувати рекомендації влади та екстрених служб. Дякую волонтерам, нашим людям, рятувальникам, та всім небайдужим, які допомагають нашій громаді у цей непростий час, — зазначив Іван Кухта.

Раніше повідомлялося, що на правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.

Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.