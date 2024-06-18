Обстріл Миколаєва, ілюстративне фото

Впродовж понеділка 18 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Об 11:13 ворог спрямував дрон по селу Солончаки. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, обійшлось без постраждалих.

Пізніше о 12:00 та 18:50 росіяни атакували село Дмитрівку двома дронами. Там пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала 69-річна власниця домоволодіння. Наразі жінці надається вся необхідна медична допомога.

Також пообід ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Крім того, вранці о 09:58 ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту у Вознесенському районі, там загорілась суха трава на відкритій території, яка була оперативно ліквідована. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 13 червня російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.

11 червня завдали ракетного удару по двох громадах в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає. А у ніч проти 12 червня українська армія атакувала російські зенітні ракетні комплекси, які росіяни розгорнули на території тимчасово окупованого Криму.