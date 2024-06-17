Медаль "За оборону Миколаєва". Фото: "НикВести".

Миколаївська міська рада замовила виготовлення 1100 нагород, які мають виготовити за 1 мільйон гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Закупівлю проводить Виконавчий комітет Миколаївської міськради, який замовив 850 штук Почесних відзнак Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва» І ступеню, а також 250 штук нагород II степеню.

Скриншоти тендерної документації на ProZorro

Стартова ціна нагород 1 мільйон 20 тисяч гривень. Наразі учасники тендеру надають свої пропозиції. Аукціон відбудеться 24 червня 2024 року. Переможець аукціону має поставити продукцію протягом 10 днів.

В технічних умовах прописані вимоги до вигляду нагород. Почесна відзнака виконується у формі хреста з металу золотого чи срібляного кольору, на якому зображено скульптуру Святого Миколая. Зверху на хресті зображено надпис «За оборону Миколаєва».

На горизонтальних лапах хреста мають бути зображені цифри «20» та «22» що разом відображають 2022 рік в якому відбувались бойові дії по обороні міста від російських військ. На реверсі нижній частині — місце для порядкового номера, який наноситься лазером.

Скриншоти тендерної документації на ProZorro

Гарантійний термін обслуговування Товару становить 12 місяців офіційної гарантії від виробника.

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року відбулась презентація медалі «За оборону Миколаєва». Відзнакою нагороджуватимуть захисників, які приймали участь в обороні міста з перших днів повномасштабного вторгнення.