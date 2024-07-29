На Олімпійських іграх 2024 у Парижі сьогодні, 29 липня, у фехтуванні пройшли змагання у шаблі у жінок. У вирішальному бою за бронзу в змаганні перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.
Трансляцію змагань веде Суспільне Спорт.
У матчі за бронзу Ольга Харлан зустрілась із Чой Себін із Південної Кореї.
У поєдинку все вирішив останній укол – 15:14 на користь українки.
Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024.
Нагадаємо, що у півфіналі Олімпіади програла у півфіналі Олімпіади-2024 – 7:15 у поєдинку з француженкою Сарою Бальцер.
Читайте добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
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На Олімпійських іграх 2024 у Парижі сьогодні, 29 липня, у фехтуванні пройшли змагання у шаблі у жінок. У вирішальному бою за бронзу в змаганні перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.
Трансляцію змагань веде Суспільне Спорт.
У матчі за бронзу Ольга Харлан зустрілась із Чой Себін із Південної Кореї.
У поєдинку все вирішив останній укол – 15:14 на користь українки.
Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024.
Нагадаємо, що у півфіналі Олімпіади програла у півфіналі Олімпіади-2024 – 7:15 у поєдинку з француженкою Сарою Бальцер.
Читайте добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч, а також де і коли дивитись усі їх виступи.