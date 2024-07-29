Ольга Харлан на Олімпіаді-2024 в Парижі, фото: АР

На Олімпійських іграх 2024 у Парижі сьогодні, 29 липня, у фехтуванні пройшли змагання у шаблі у жінок. У вирішальному бою за бронзу в змаганні перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.

Трансляцію змагань веде Суспільне Спорт.

У матчі за бронзу Ольга Харлан зустрілась із Чой Себін із Південної Кореї.

У поєдинку все вирішив останній укол – 15:14 на користь українки.

Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024.

Ольга Харлан завоювала бронзу Олімпійських Ігор, фото: НОК України Ольга Харлан завоювала бронзу Олімпійських Ігор, фото: НОК України Ольга Харлан завоювала бронзу Олімпійських Ігор, фото: НОК України

Нагадаємо, що у півфіналі Олімпіади програла у півфіналі Олімпіади-2024 – 7:15 у поєдинку з француженкою Сарою Бальцер.

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