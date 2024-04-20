Доступ до платформи TikTok у Киргизстані заблоковано через недотримання закону про види інформації, що завдають шкоди здоров’ю та розвитку дітей.

Про це повідомило міністерство цифрового розвитку країни, пише «Інтерфакс-Україна».

«Службою з регулювання та нагляду у сфері зв’язку на адресу операторів зв’язку надіслано лист про необхідність вжиття заходів щодо обмеження доступу до TikTok, доступ до сервісу заблоковано», — повідомили в пресслужбі відомства.

За її даними, підставою для ухвалення рішення послугувало недотримання з боку TikTok закону «Про заходи щодо запобігання заподіянню шкоди здоров’ю дітей, фізичному, інтелектуальному, психічному, духовному і моральному розвитку в Киргизькій Республіці», згідно з яким визначено види інформації, що завдають шкоди здоров’ю та розвитку дітей.

Нагадаємо, в Україні можуть заборонити соціальну мережу TikTok, якщо вона і далі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Для цього державі не потрібен приклад інших країн, оскільки Україна вже має досвід блокування соцмереж.