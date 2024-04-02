Україна розглядає заборону TikTok через російську пропаганду

В Україні можуть заборонити соціальну мережу TikTok, якщо вона і далі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Для цього державі не потрібен приклад інших країн, оскільки Україна вже має досвід блокування соцмереж.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі «Радіо Свобода».

— Україна — суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть, — зазначив нардеп.

За його словами, Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в TikTok займається російською пропагандою.

— Реакції TikTok я не чув, — зауважив Ярослав Юрчишин, додавши, що якщо соцмережа й надалі не реагуватиме на такі випадки, потреба в блокуванні може зʼявитися.

Наразі влада не бачить необхідності блокування TikTok.

— Поки що, я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну, і завжди спочатку краще спробувати домовитися, ніж одразу переживати найжорсткіші заходи, — наголосив нардеп.

Нагадаємо, соцмережа TikTok компанії ByteDance заявила про посилення боротьби з фейками напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року.