TikTok. Фото з відкритих джерел

Соцмережа TikTok компанії ByteDance заявила про посилення боротьби з фейками напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року.

Про це пише Reuters.

Для боротьби з дезінформацією Tiktok запустить так звані «виборчі центри» на місцевих мовах. Там повідомили, що почали роботу над цим ще у 2021 році і прискорили минулого року, коли проходили вибори у Греції, Нідерландах, Польщі, Словаччині та Іспанії.

— Наступного місяця ми запустимо локалізований додаток «Виборчий центр» для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб люди могли легко відокремити факти від вигадок" — зазначив керівник відділу довіри та безпеки TikTok в регіоні EMEA Кевін Морган.

За даними компанії, близько 30% депутатів Європейського парламенту користуються TikTok.

— Працюючи з місцевими виборчими комісіями та організаціями громадянського суспільства, ці виборчі центри стануть місцем, де наша громада зможе знайти достовірну та авторитетну інформацію, — сказав Кевін Морган.

За його словами, TikTok наразі співпрацює з дев’ятьма організаціями з перевірки фактів у Європі, планує розширити свою мережу фактчекінгу та запустити дев’ять додаткових кампаній з медіаграмотності цього року.

Нагадаємо, відділ фінського парламенту з питань інформаційних технологій заборонив використання додатка TikTok на парламентських пристроях із міркувань безпеки.

Минулого року французький уряд заборонив встановлювати та користуватися мобільними додатками китайської соціальної мережі TikTok та американської відеоплатформи Netflix на своїх робочих телефонах близько 2,5 мільйонам державних службовців.

Також у Чехії державні органи та підприємства, а також деякі приватні компанії заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok на робочих компʼютерах і телефонах з міркувань безпеки. Це стосується й особистих пристроїв, якщо вони використовуються для роботи.

А у Швеції заборонили використовувати додаток військовим.